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Цукерберг раскритиковал миграционную политику Трампа

28.01.2017 - 10:55

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал инициативы президента США Дональда Трампа в области ужесточения миграционного контроля.

«Как многие из нас, я обеспокоен последствиями недавних распоряжений, подписанных президентом Трампом», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что его предки были выходцами из Германии, Австрии и Польши, а родители его жены Присциллы Чан приехали из Китая и Вьетнама.

«Соединённые Штаты — это страна беженцев, и мы должны гордиться этим», — уверен глава Facebook.

По его мнению, властям стоит сконцентрироваться на тех, «кто действительно представляет угрозу», но при этом стоит «оставить двери открытыми для беженцев и нуждающихся в помощи», пишет RT.

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