ВСУ обстреляли села Новоазовского района ДНР

Украинские силовики ночью обстреляли села Новоазовского района на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил и.о. главы райадминистрации Анатолий Яновский.

"Украинские военные до 12 часов ночи обстреливали наши села. В результате село Заиченко осталось без газоснабжения", — сказал он.

Одновременно с этим, по словам Яновского, в селе Коминтерново огнем украинской армии было повреждено два жилых дома.

"Информации о пострадавших не поступало", — добавил Яновский, сообщают «Новости Донецкой Республики».