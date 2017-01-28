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ВСУ обстреляли села Новоазовского района ДНР

28.01.2017 - 09:57

Украинские силовики ночью обстреляли села Новоазовского района на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил и.о. главы райадминистрации Анатолий Яновский.

"Украинские военные до 12 часов ночи обстреливали наши села. В результате село Заиченко осталось без газоснабжения", — сказал он.
Одновременно с этим, по словам Яновского, в селе Коминтерново огнем украинской армии было повреждено два жилых дома.

"Информации о пострадавших не поступало", — добавил Яновский, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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