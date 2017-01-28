СМИ: Названо количество нелегальных голосов за Клинтон на выборах в США

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что миллионы людей проголосовали на ноябрьских выборах незаконно, американская The Washington Times сообщила, что за Хиллари Клинтон свой голос отдали более 800 тысяч человек, не являющихся американцами.

По информации газеты, которая ссылается на исследование политологов университета в Вирджинии, из 20 миллионов человек, проживающих в США без гражданства, 6,4% проголосовали на выборах. 81% из них поддержали кандидата от демократической партии. Таким образом, в копилке Клинтон оказались 834 тысячи нелегальных голосов.

Отметим, что результаты выборов были утверждены конгрессом США, а также признаны большинством представителей обеих партий. Заявляя о мошенничестве, Дональд Трамп идет вразрез с мнением страны.

Напомним, что Дональд Трамп одержал победу на выборах в США 8 ноября, а 20 января состоялась его торжественная инаугурация, пишет РЕН ТВ.