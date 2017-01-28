Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 28 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

СМИ: Названо количество нелегальных голосов за Клинтон на выборах в США

28.01.2017 - 09:56

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что миллионы людей проголосовали на ноябрьских выборах незаконно, американская The Washington Times сообщила, что за Хиллари Клинтон свой голос отдали более 800 тысяч человек, не являющихся американцами.

По информации газеты, которая ссылается на исследование политологов университета в Вирджинии, из 20 миллионов человек, проживающих в США без гражданства, 6,4% проголосовали на выборах. 81% из них поддержали кандидата от демократической партии. Таким образом, в копилке Клинтон оказались 834 тысячи нелегальных голосов.

Отметим, что результаты выборов были утверждены конгрессом США, а также признаны большинством представителей обеих партий. Заявляя о мошенничестве, Дональд Трамп идет вразрез с мнением страны.

Напомним, что Дональд Трамп одержал победу на выборах в США 8 ноября, а 20 января состоялась его торжественная инаугурация, пишет РЕН ТВ.

ПолитикаБольше материалов
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Колесо историиБольше материалов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
Директива бомбиста
Александр Загорский
Христос до и после времени
Андрей Бабицкий
ПроисшествияБольше материалов
Обама воровал у США
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Игорь Петренко
Старуха идет за "ветеранами АТО"
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Олег Горностаев
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования