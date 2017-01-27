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Порошенко предложил модернизировать старые танки вместо покупки новых

27.01.2017 - 20:37

Украинское правительство при формировании оборонного заказа должно сделать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в необходимом количестве в госбюджете пока нет средств, заявил президент страны Петр Порошенко.

"У нас возникает выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, перед нами стоит вопрос — или танковая рота в полном составе, или один танк", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Президент добавил, что Украине следует срочно провести глубокую модернизацию танков, чтобы обеспечить таковые подразделения техникой в полном объеме, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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