Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 27 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

На службу ВМФ России в 2017 г. поступит подлодка "Князь Владимир"

27.01.2017 - 19:54

Стратегический подводный ракетоносец «Князь Владимир» проекта «Борей-А» будет спущен на воду в 2017 году. Об этом, как передает RT, заявили представители объединения «Севмаш».

Как отмечает ФАН, головной подводный корабль проекта «Борей-А» в ближайшее время будет передан Военно-морскому флоту России.

К 2020 году ВМФ будет передано восемь подобных атомных ракетоносцев. Данные подлодки являются носителями межконтинентальных ракет «Булава».

Также в 2017 году будет завершена работа над подлодкой «Казань» проекта «Ясень», который имеет на вооружении ракетные комплексы «Калибр».

Ранее сообщалось, что головной фрегат «Адмирал Горшков» передадут ВМФ в июле.

ПолитикаБольше материалов
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
Директива бомбиста
Александр Загорский
Христос до и после времени
Андрей Бабицкий
ОбществоБольше материалов
Манифест молодых русских
Предназначение России — быть основой для наших будущих побед
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
От Магомета - к Спасителю
Агаряне, удостоившиеся венца Христовых мучеников
Владислав Гулевич
ПроисшествияБольше материалов
Обама воровал у США
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Игорь Петренко
Старуха идет за "ветеранами АТО"
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Олег Горностаев
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Проблема в России — спад реальных доходов населения
Константин Щемелинин
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования