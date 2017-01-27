На службу ВМФ России в 2017 г. поступит подлодка "Князь Владимир"

Стратегический подводный ракетоносец «Князь Владимир» проекта «Борей-А» будет спущен на воду в 2017 году. Об этом, как передает RT, заявили представители объединения «Севмаш».

Как отмечает ФАН, головной подводный корабль проекта «Борей-А» в ближайшее время будет передан Военно-морскому флоту России.

К 2020 году ВМФ будет передано восемь подобных атомных ракетоносцев. Данные подлодки являются носителями межконтинентальных ракет «Булава».

Также в 2017 году будет завершена работа над подлодкой «Казань» проекта «Ясень», который имеет на вооружении ракетные комплексы «Калибр».

Ранее сообщалось, что головной фрегат «Адмирал Горшков» передадут ВМФ в июле.