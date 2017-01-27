В Подмосковье умер первый глава ЛНР Валерий Болотов

Первый глава Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов умер в Московской области. Об этом сообщил спикер парламента «Новоросcии» Олег Царёв со ссылкой на супругу Болотова.

По его словам, Болотов умер в своём доме, пишет RT.

Причина смерти экс-главы ЛНР не уточняется.

Валерий Болотов был одним из активных участников протестов против действий Киева в Донбассе в 2014 г. В мае того же года на первой сессии Верховного Совета ЛНР был избран главой республики.

В августе 2014 г. объявил об уходе в отставку, сославшись на последствия ранения.