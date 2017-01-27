Глава МИД Венгрии: Антироссийские санкции Евросоюза бесполезны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза бесполезны и привели его страну к упущенным возможностям по экспорту на миллиарды долларов. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Позиция Венгрии в отношении санкций заключается в том, что они бесполезны», — сказал Сийярто. По его мнению, Венгрия упустила экспортные возможности из-за введённых ЕС экономических ограничений, потери оцениваются в $6,5 млрд.

Министр также отметил, что не расценивает Россию как угрозу Венгрии и отметил, что не думает, что она способна атаковать какую-то из стран НАТО.

Ранее бельгийский депутат, говоря об антироссийских санкциях заявил, что ЕС совершает историческую ошибку, пишет RT.