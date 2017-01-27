Путин посетит несколько стран Центрально-Азиатского региона

Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит несколько стран Центрально-Азиатского региона, в том числе Таджикистан и Киргизию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Действительно, президент совершит несколько поездок, будет также визит в Таджикистан. Мы придаем большое значение подготовке, в рамках этой подготовки как раз проводится заседание Межправкомиссии. Это будет целая серия поездок по центральноазиатским республикам», — пояснил Песков.

Ранее первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе расширенного заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил о тщательной подготовке визита Владимира Путина в Таджикистан, пишет Газета.Ru.