В селе Заиченко (ДНР) от обстрелов повреждены четыре дома

Четыре частных жилых дома в селе Заиченко прифронтового Новоазовского района ДНР повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков накануне. Об этом сегодня сообщил глава администрации села Саханка Игорь Подгорный.

"Накануне у нас обстреляли село Заиченко. Есть повреждения минимум четырех домов, где повреждены окна, крыши, несущие стены. Пока мы продолжаем осматривать село", — сообщил глава администрации.

В свою очередь источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские военные в полдень открыли огонь из орудий калибром 152 мм по селу Саханка. Обстрел велся из оккупированного села Широкино, сообщают «Новости Донецкой Республики».