РФ и Таджикистан намерены снять ограничения на полеты "Сомон Эйр"

Замминистра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил, что Россия и Таджикистан договорились снять ограничения на полеты «Сомон Эйр» в российские регионы. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Договорились (с министром транспорта России) снять эмбарго на полеты в четыре города авиакомпанией «Сомон Эйр» – Красноярск, Краснодар, Уфа и Оренбург. – Полеты из Жуковского будут происходить на условиях паритета, госкомпания «Таджик Эйр» получила разрешение на полеты из Жуковского», — заявил Ганджалзода.

Также он добавил, что решение о полетах авиакомпании «Ямал» из Жуковского в Таджикистан заморожено до лета.