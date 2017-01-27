Путин обсудил с Совбезом состояние отношений РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности отношения между Россией и США.

«Состоялся также обмен мнениями по текущему состоянию российско-американских отношений», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь подтвердил, что Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут телефонный разговор 28 января.

По его словам, российский президент намерен поздравить Трампа со вступлением в должность, также стороны обсудят отношения между странами, пишет RT.