Украинские силовики обстреляли Первомайск и Калиново

Киевские силовики сегодня ночью обстреляли Первомайск и поселок Калиново, повреждены частные дома, газопровод и линии электропередачи. Об этом журналистам сообщили в отделе внутренней политики администрации Первомайска и главный редактор местной газеты Елена Кром.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в ночь с 26 на 27 января в городе Первомайске и поселке Калиново повреждены частные дома, газопровод и линии электропередачи. Жертв среди мирного населения нет", - отметила она.

Так, в Первомайске по улице Красной повреждены хозяйственная постройка, газопровод среднего давления и линия электропередачи.

В поселке Калиново по улице Космической повреждены линия электропередачи, а также входные двери, окна и шиферная кровля дома №2. В домах № 12 и 14 по улице Гагарина выбиты стекла. Повреждены два окна жилого дома № 18 по улице Фурманова и полностью повреждено остекление жилого дома № 29 по улице Зеленой.

"В 7.00 бригады Первомайского РЭС, Первомайского участка Стахановского межрегионального управления по эксплуатации газового хозяйства ГП "Луганскгаз" и КП ЖЭК-2 выехали на выявление и устранение последствий обстрела. Ремонтные работы планируют завершить к концу рабочего дня. Также на место обстрела выехали специалисты отдела по восстановлению инфраструктуры администрации Первомайска для документального оформления последствий обстрела", - говорится в сообщении, сообщают «Новости Донецкой Республики».