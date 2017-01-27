ВСУ обстреляли поселок Шахты

Украинские силовики накануне вечером обстреляли поселок Шахты 6/7 на северной окраине Горловки, прямым попаданием снаряда поврежден частный дом. Об этом сегодня сообщил и.о. горадминистрации Иван Приходько.

«Вечером украинские силовики вели обстрел поселка Шахты 6/7, по улице Земнухова, 12 было зафиксировано прямое попадание в дом, в результате чего повреждения получила кровля и стены дома», — сказал он.

Приходько добавил, что жертв среди мирного населения удалось избежать: на момент обстрела хозяева дома укрывались от обстрела в подвальном помещении, сообщают «Новости Донецкой Республики».