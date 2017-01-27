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Лукашенко: "Нам независимость очень дёшево досталась"

27.01.2017 - 10:34

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложные задачи в экономике можно выполнить только объединившись. Об этом он сказал в ходе церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам, пишет RT.

«Нам независимость очень дёшево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжёлые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть всё это мы можем, только объединившись», — цитирует пресс-служба Лукашенко.

Он также добавил, что главное направление борьбы за независимость проходит через экономику.

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