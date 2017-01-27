Песков: Разговор Путина и Трампа может состояться 28 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться в субботу, 28 января, сообщает РИА Новости.

«Да», — ответил Песков на вопрос, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что разговор Трампа с Путиным может состояться в эту субботу.

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что намерен вскоре побеседовать с российским лидером.

Также корреспондент NBC сообщила, что телефонный разговор Трампа и Путина может состояться в ближайшие выходные, пишет RT.