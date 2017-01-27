ВСУ выпустили свыше 170 снарядов и мин по территории ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили по окраинам Донецка, Горловки и югу ДНР 173 мины и артиллерийских снарядов. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.

«С 18:00 до 02:30 украинская сторона обстреливала окрестности «Вольво-Центра» на севере Донецка, поселок Верхнеторецкое под Горловкой, южные села Саханка, Коминтерново, Ленинское и Новая Таврия. По этим районам было выпущено 173 артснаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — сказано в сообщении.

Кроме того, согласно информации источника, украинскими подразделениями по территории Республики были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».