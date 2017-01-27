Штайнмайер: Москва и Анкара передадут "переговоры по Сирии под попечительство ООН"

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что усилия России и Турции на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане являются «промежуточным шагом». Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.

По мнению главы МИД ФРГ, военная операция России в Сирии «внесла вклад в падение Алеппо».

«Однако это ещё далеко не решение для Сирии. И Россия, и Турция знают, что решение конфликта может быть достигнуто только при участии тех игроков, которые всегда были причастны к сирийскому конфликту. Обе страны заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение между несколькими участниками», — приводит его слова Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, Штайнмайер выразил уверенность, что Москва и Анкара «передадут переговоры под попечительство ООН», пишет RT.