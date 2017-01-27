ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР, есть пострадавшие

Киевские силовики сегодня ночью обстреляли из артиллерийских орудий Брянку, ранены два человека. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

"В результате обстрела получили ранения средней тяжести мужчина 1959 года рождения и женщина 1970 года рождения", - уточнили в оборонном ведомстве Республики.

В ходе обстрела был разрушен жилой дом и летняя кухня на улице Саксаганской, повреждены остекление и кровля в домах на улицах Литовская, Богдана Хмельницкого и в микрорайоне Молодёжный.

В детском саду "Золотой улей" выбиты стекла.

В городе отмечены несколько случаев повреждения газопроводов, сообщают «Новости Донецкой Республики».