СМИ: Разговор Трампа и Путина может состояться 28 января

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в субботу, 28 января. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США.

Ранее Трамп заявил о намерении в ближайшее время побеседовать с Путиным.

В среду, 25 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата разговора двух лидеров пока не запланирована.

В Белом доме также заявили, что договорённость о беседе ещё не достигнута, пишет RT.