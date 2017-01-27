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Трамп: "Если мы поладим с Россией, это замечательно"

27.01.2017 - 07:59

Президент США Дональд Трамп надеется на сотрудничество с Россией в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом заявил миллиардер в интервью Fox News.

«Если мы поладим с Россией, это замечательно, - заявил Трамп. - Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ (запрещена в РФ). Потому что ИГ (запрещена в РФ) — это настоящая болезнь».

Президент США также отметил, что США «должны поладить с Россией, как и с остальными», пишет RT.

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