Трамп: "Если мы поладим с Россией, это замечательно"

Президент США Дональд Трамп надеется на сотрудничество с Россией в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом заявил миллиардер в интервью Fox News.

«Если мы поладим с Россией, это замечательно, - заявил Трамп. - Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ (запрещена в РФ). Потому что ИГ (запрещена в РФ) — это настоящая болезнь».

Президент США также отметил, что США «должны поладить с Россией, как и с остальными», пишет RT.