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Штайнмайер: Россию стали считать "серьезным игроком" из-за Сирии

27.01.2017 - 06:51

Международное сообщество стало воспринимать РФ как серьезного военного и политического игрока на мировой арене на фоне ее операции в Сирии. Об этом в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил покидающий пост главы МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Масштабная операция России в Сирии была, конечно, начата в том числе для того, чтобы оспорить провоцирующую позицию США, которые отнесли РФ к региональным силам, - сказал немецкий политик. - По меньшей мере с точки зрения русских им это, кажется, удалось, Россию воспринимают как серьезного военного и политического игрока. Возможно, многих в России это краткосрочно устраивает. Однако России не стоит заниматься самообманом. Не будет пути обратно ко временам Ялты (Ялтинской конференции)".

Напомним, Штайнмайер ранее стал кандидатом от правящей коалиции на должность президента Германии. Выборы главы государства пройдут 12 февраля, пишет «Российская газета».

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