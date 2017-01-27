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СМИ: Телефонный разговор Трампа и Путина может состояться в ближайшие выходные

27.01.2017 - 06:42

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может состояться в ближайшие выходные. Об этом сообщила корреспондент NBC Хелли Джексон со ссылкой на источники в администрации США.

«Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону на этих выходных, согласно источнику в администрации. Первый звонок с инаугурации», — написала она в своём Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не согласована дата разговора Путина с Трампом, пишет RT.

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