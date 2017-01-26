В Крыму назвали бессмысленным план Украины по реинтеграции полуострова

План Киева по реинтеграции Крыма демонстрирует всему миру банкротство позиции Украины. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Смысла в таких попытках никакого нет. Они ни к чему не ведут и даже, я думаю, вызывают смех и раздражение в международном сообществе. Такими путями Украина может только показывать всему миру банкротство своей позиции», — сказал он, пишет RT.

Мурадов отметил, что таким образом Киев пытается привлечь внимание к своим претензиям на то, что уже «окончательно утрачено в связи с волеизъявлением крымского народа».

Ранее СМИ сообщили, что правительство Украины готовит документ по реинтеграции Крыма.