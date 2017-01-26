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Захарова: Москва находится в ожидании одобрения кандидатуры госсекретаря США

26.01.2017 - 20:48

Москва находится в ожидании одобрения кандидатуры госсекретаря США, чтобы возобновить дипломатические контакты между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ждём формирования команды (в США)», — сказала она, пишет RT.

Захарова отметила, что нельзя говорить о каких-либо контактах России и США по дипломатической линии, «пока не назначен новый госсекретарь».
Ранее сообщалось, что комитет сената США по иностранным делам одобрил назначение госсекретарём экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

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