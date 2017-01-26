Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 26 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Власти Крыма отправили Ле Пен приглашение посетить полуостров

26.01.2017 - 19:52

Кандидату в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен направлено приглашение посетить регион. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы отправили приглашение Марин Ле Пен посетить Крым, потому что её позиция по Крыму чёткая и понятная. Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять», — сказал Константинов, пишет RT.

Он отметил, что данный визит был бы очень важен для региона и «может состояться в преддверии выборов во Франции».

Константинов подчеркнул, что многие политические деятели Запада не пытаются разобраться в ситуации вокруг Крыма.

Ранее глава региона Сергей Аксёнов назвал позицию Ле Пен по Крыму мудрой.

17 января лидер «Национального фронта» заявила о намерении признать Крым частью России в случае победы на президентских выборах во Франции.

ПолитикаБольше материалов
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
Директива бомбиста
Александр Загорский
Христос до и после времени
Андрей Бабицкий
ПроисшествияБольше материалов
Обама воровал у США
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Игорь Петренко
Старуха идет за "ветеранами АТО"
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Олег Горностаев
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
От Магомета - к Спасителю
Владислав Гулевич
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Проблема в России — спад реальных доходов населения
Константин Щемелинин
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования