Власти Крыма отправили Ле Пен приглашение посетить полуостров

Кандидату в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен направлено приглашение посетить регион. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы отправили приглашение Марин Ле Пен посетить Крым, потому что её позиция по Крыму чёткая и понятная. Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять», — сказал Константинов, пишет RT.

Он отметил, что данный визит был бы очень важен для региона и «может состояться в преддверии выборов во Франции».

Константинов подчеркнул, что многие политические деятели Запада не пытаются разобраться в ситуации вокруг Крыма.

Ранее глава региона Сергей Аксёнов назвал позицию Ле Пен по Крыму мудрой.

17 января лидер «Национального фронта» заявила о намерении признать Крым частью России в случае победы на президентских выборах во Франции.