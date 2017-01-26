Путин: Истребитель МиГ-35 приступил к лётным испытаниям

Истребитель МиГ-35 приступил к лётным испытаниям. Об этом на видеоконференции по случаю начала испытаний заявил президент России Владимир Путин.

«Прежде всего хочу вас поздравить с важным событием, с началом лётных испытаний нашего нового легкого истребителя МиГ-35», — сказал Путин.

По словам российского лидера, истребитель обладает улучшенными характеристиками и способен сопровождать от 10 до 30 целей, пишет RT.

Как отмечает «Газета.Ru», президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что серийные закупки новейшего истребителя МиГ-35 начнутся с 2019 года.