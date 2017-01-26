Президент Мексики может отказаться от визита в США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отказаться от визита в США, который запланирован на следующую неделю. Связано это с решением американского лидера Дональда Трампа начать строительство стены на границе между странами.

По сведениям его источников, мексиканский лидер рассматривает такую возможность, однако окончательное решение еще не принято. Указ о строительстве забора на границе с Мексикой Трамп подписал накануне. Он заявил, что его начнут возводить в ближайшее время, через "месяцы", пишет Радио Маяк.

Президент США пообещал добиться от Мехико компенсации всех расходов на сооружение объекта заграждения. По словам Трампа, высота барьера должна составить около 15 метров. Его стоимость он оценивал в 10-12 млрд долларов. Власти Мехико уже заявили, что деньги на ограждение не выделят.