В Австрии арестованы подозреваемые в связях с ИГ

Австрийская полиция заявила о задержании в ходе спецоперации восьми подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом пишет Kronen Zeitung.

Сообщается, что проведённые в ряде австрийских городов обыски не связаны с задержанным накануне 17-летним молодым человеком, которого обвиняют в терроризме. Полиция уточняет, что нынешняя операция планировалась за несколько недель до этого.

Ранее стало известно о проведении в Австрии крупной антитеррористической операции против радикальных исламистов. В операции были задействованы порядка 800 полицейских, пишет RT.