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В Австрии арестованы подозреваемые в связях с ИГ

26.01.2017 - 16:14

Австрийская полиция заявила о задержании в ходе спецоперации восьми подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом пишет Kronen Zeitung.

Сообщается, что проведённые в ряде австрийских городов обыски не связаны с задержанным накануне 17-летним молодым человеком, которого обвиняют в терроризме. Полиция уточняет, что нынешняя операция планировалась за несколько недель до этого.

Ранее стало известно о проведении в Австрии крупной антитеррористической операции против радикальных исламистов. В операции были задействованы порядка 800 полицейских, пишет RT.

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