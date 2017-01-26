ВСУ открыли огонь по южным селам ДНР

Украинские силовики сегодня днем обстреляли из минометов три села Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах Республики.

«С полудня были зафиксированы обстрелы сел Ленинское, Коминтерново и Заиченко Новоазовского района. Огонь велся из минометов калибра 120 мм», — сказано в сообщении.

При обстрелах южных сел ВСУ также применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».