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Киев сообщил о подготовке плана по реинтеграции Крыма

26.01.2017 - 15:55

Правительство Украины готовит документ по реинтеграции Крыма, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадима Черныша.

Он напомнил, что на Украине готовят стратегию реинтеграции Донбасса, пишет RT.

«По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», — заявил Черныш.

Он отметил, что в документе не будет идти речь о возобновлении экономических связей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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