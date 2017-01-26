Киев сообщил о подготовке плана по реинтеграции Крыма

Правительство Украины готовит документ по реинтеграции Крыма, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадима Черныша.
Он напомнил, что на Украине готовят стратегию реинтеграции Донбасса, пишет RT.
«По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», — заявил Черныш.
Он отметил, что в документе не будет идти речь о возобновлении экономических связей.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.