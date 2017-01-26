Басурин: ВСУ за сутки 875 раз обстреляли территорию ДНР

Обстановка в Донецкой Народной Республики имеет тенденцию к обострению. За минувшие сутки ВСУ 875 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР, заявил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки украинские силовики 875 раз обстреляли территорию ДНР. При этом противник выпустил по прифронтовым районам сорок девять артиллерийских снарядов калибра 122 мм, одиннадцать танковых снарядов, сто девяносто одну мину, из них калибра 120 мм – шестьдесят четыре, а также пятьсот восемьдесят шесть боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение.

Обстрелы со стороны украинских боевиков под руководством командиров 53, 72, 92 отдельных механизированных бригад ВСУ Грузевича, Соколова, Николюка и командира 36 бригады морской пехоты Делятицкого велись в направлении населенных пунктов Республики: Зайцево, Широкая Балка, Михайловка, Веселое, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Старомихайловка, Оленовка, Сигнальное, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Ленинское, район аэропорта и поселок шахты "Трудовская" Петровского района Донецка.

В результате обстрелов с позиций 92 бригады ВСУ по Петровскому району Донецка повреждения получили шесть домов и две хозяйственные постройки. Жертвы среди мирного населения уточняются", — сообщил Эдуард Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».