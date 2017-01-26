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Украинские силовики обстреляли из тяжелого вооружения окрестности ДФС

26.01.2017 - 14:42

Украинские силовики обстреляли из тяжелого вооружения окрестности Донецкой фильтровальной станции во время пересменки сотрудников. Об этом сегодня заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Согласно приказу командования "АТО" продолжаются обстрелы Донецкой фильтровальной станции. Так, сегодня из минометов калибром 82 мм была обстреляна смена рабочих фильтровальной станции, по которой было выпущено пять мин", — сказал он.

Кроме того, по словам Басурина, под артиллерийским огнем ВСУ также оказались очистные сооружения в районе Докучаевска. Огонь велся из орудий калибра 122 мм.

"Все эти обстрелы говорят о переходе противника к более ожесточенным карательным действиям против мирного населения Донбасса", — добавил замкомандующего, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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