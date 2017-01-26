Киев требует права голоса на будущих переговорах РФ и США

Украина настаивает на своём участии во всех предстоящих между Россией и США переговорах по ситуации в Донбассе. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью Reuters.

«Мы говорим о будущем нашей страны, поэтому мы не хотим быть исключёнными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом», — сказала Зеркаль.

По её словам, она не верит в «джентльменские соглашения» и поддерживает президента Украины Петра Порошенко, призывающего Запад сохранять санкции в отношении России, пишет RT.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США.