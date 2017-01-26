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МИД: Москва готова к возобновлению диалога с Лондоном

26.01.2017 - 13:50

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с Лондоном, но навязываться не собирается.

«Мы открыты для общения, готовы к возобновлению взаимовыгодного и взаимоуважительного сотрудничества, когда к этому будет готова британская сторона. Однако и навязываться в качестве партнеров мы не собираемся, пока логика сдерживания России преобладает в Лондоне над интересами взаимодействия», — сказал Титов, пишет RT.

Дипломат добавил, что «к сожалению, проблески возвращения к нормальному диалогу, появившиеся было в связи со сменой летом 2016 года правительства Великобритании, пока не получили практического развития».

В декабре глава МИД России Сергей Лавров пригласил своего британского коллегу Бориса Джонсона посетить Москву.

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