Пушилин: Вопрос размещения позиций ВСУ вблизи ДФС - главный на видеовстрече Контактной группы

Тема размещения украинских позиций вблизи Донецкой фильтровальной станции станет основной на сегодняшней видеоконференции Контактной группы. Об этом заявил сегодня глава делегации ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета Республики Денис Пушилин.

"Основным вопросом обсуждения станет ситуация в районе ДФС. Как вы знаете, ВСУ разместили свои военные сооружения в непосредственной близости с фильтровальной станцией. В ходе своего недавнего визита этот факт подтвердил и замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг", — отметил он.

Пушилин подчеркнул, что вопрос размещения укрепрайонов ВСУ вблизи объекта жизнеобеспечения должен стоять остро. По его словам, обострение обстановки в этом районе может грозить экологической катастрофой для всего Донбасса, сообщают «Новости Донецкой Республики».