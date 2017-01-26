Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке, сообщает RT.

«Вчера около 17 часов официальный интернет-сайт Федеральной службы войск национальной гвардии начал работать с перебоями. Специалисты … установили, что сайт подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что количество атаковавших сайт уникальных IP-адресов достигало 7,8 тысячи.

Отмечается, что в настоящее время проводятся «контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование».