Бельгийский депутат: РФ и США начнут сближение, а Европа останется за бортом

Инициатор отмены санкций в парламенте Бельгии Альдо Каркасси рассказал в интервью RT, что ЕС совершает историческую ошибку своей санкционной политикой в отношении России.

«Я считаю, что с этими санкциями Европа совершает историческую ошибку, - заявил Каркасси. - Потому что сейчас Россия и Соединённые Штаты начнут сближение, а Европа останется за бортом».

По его мнению, с избранием республиканца Дональда Трампа президентом США в мире настали времена изменений, поскольку он открыто заявил о намерении вести диалог с Россией.