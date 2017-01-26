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Бельгийский депутат: РФ и США начнут сближение, а Европа останется за бортом

26.01.2017 - 13:10

Инициатор отмены санкций в парламенте Бельгии Альдо Каркасси рассказал в интервью RT, что ЕС совершает историческую ошибку своей санкционной политикой в отношении России.

«Я считаю, что с этими санкциями Европа совершает историческую ошибку, - заявил Каркасси. - Потому что сейчас Россия и Соединённые Штаты начнут сближение, а Европа останется за бортом».

По его мнению, с избранием республиканца Дональда Трампа президентом США в мире настали времена изменений, поскольку он открыто заявил о намерении вести диалог с Россией.

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