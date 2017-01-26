Банк России не ожидает спекулятивного давления на рубль от проведения Министерством финансов операций на валютном рынке с февраля 2017 года.

«Принимая во внимание оценки объемов дополнительных нефтегазовых доходов в 2017 году, предварительно озвученные Минфином России, и предполагаемую равномерность совершения операций на валютном рынке, проведение Минфином России операций на валютном рынке не должно оказать существенного влияния на его конъюнктуру. Учитывая, что динамика курса зависит от множества разнообразных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, нет предпосылок для формирования спекулятивных настроений рыночных игроков», — приводит РИА Новости сообщение регулятора.

Накануне Минфин России объявил, что с февраля начнёт валютные операции на внутреннем рынке. Позднее в Банке России, комментируя это решение, заявили, что проведение денежно-кредитной политики в условиях применения механизма «бюджетных правил» остаётся без изменений, пишет RT.