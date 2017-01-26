Актёр Шайа Лабаф арестован в Нью-Йорке

Американский актёр Шайа Лабаф был арестован в Нью-Йорке в ходе организованной им акции протеста «Ему нас не разделить», направленной против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.

Согласно замыслу актёра, в рамках акции любой желающий может подойти к установленной на улице видеокамере, откуда идёт онлайн-трансляция, и произнести фразу: «Ему нас не разделить».

По информации интернет-портала, Лабаф атаковал мужчину, который начал говорить на камеру слова, не понравившиеся актёру. После этого сотрудники правоохранительных органов арестовали Лабафа. Какое именно высказывание вывело его из себя, не уточняется, пишет RT.