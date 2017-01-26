Песков: США не советовались c РФ по поводу зон безопасности в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые штаты не советовались c Москвой по поводу зон безопасности в Сирии.

«Нет, с российской стороной американские наши партнёры не советовались, это суверенное решение. Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами, но, по всей видимости, наверное, следовало бы просчитать все возможные последствия», — сказал Песков, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал проект указа по созданию безопасных зон для гражданских лиц в Сирии. Позднее Трамп в интервью ABC подтвердил это намерение.