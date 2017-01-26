Китай готов углублять партнёрство с РФ

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай позитивно оценивает слова министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно двусторонних отношений и готов углублять партнёрство сторон, сообщает RT.

«Мы обратили внимание на позитивный комментарий министра иностранных дел РФ Лаврова. Россия дала высокую оценку и позитивные комментарии относительно российско-китайских отношений», — сказала Хуа Чуньин.

Она отметила, что «Китай готов работать с Россией для дальнейшего стимулирования отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжить привносить позитивную энергию для регионального мира, безопасности и развития».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перспективы развития отношений Россией с любой страной мира не должны влиять на отношения между Москвой и Пекином. Также он отметил неизменность курса на упрочнение российско-китайских отношений.

В конце 2016 года глава МИД Китая Ван И заявлял о желании укрепить сотрудничество с Россией в 2017 году.