Крупная антитеррористическая операция проходит в Австрии

Австрийская полиция проводит крупную антитеррористическую операцию против радикальных исламистов. Об этом пишет Kronen Zeitung.

Сообщается, что в операции задействованы порядка 800 полицейских. В частности, они проводят обыски во многих квартирах в Вене, Граце и других городах.

По информации издания, в Граце спецслужбы взяли штурмом мечеть.

Министерство внутренних дел Австрии пока не давало комментариев по проведению спецоперации, пишет RT.

Ранее сообщалось о проведении антитеррористической операции в Брюсселе. После обысков в городе были задержаны семь человек.