Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 26 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Крупная антитеррористическая операция проходит в Австрии

26.01.2017 - 11:32

Австрийская полиция проводит крупную антитеррористическую операцию против радикальных исламистов. Об этом пишет Kronen Zeitung.
Сообщается, что в операции задействованы порядка 800 полицейских. В частности, они проводят обыски во многих квартирах в Вене, Граце и других городах.

По информации издания, в Граце спецслужбы взяли штурмом мечеть.

Министерство внутренних дел Австрии пока не давало комментариев по проведению спецоперации, пишет RT.

Ранее сообщалось о проведении антитеррористической операции в Брюсселе. После обысков в городе были задержаны семь человек.

ПолитикаБольше материалов
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
Директива бомбиста
Александр Загорский
Христос до и после времени
Андрей Бабицкий
ПроисшествияБольше материалов
Обама воровал у США
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Игорь Петренко
Старуха идет за "ветеранами АТО"
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Олег Горностаев
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ОбществоЕще
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
От Магомета - к Спасителю
Агаряне, удостоившиеся венца Христовых мучеников
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования