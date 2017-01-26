Генпрокуратура: В РФ в 2016 г. выявлено более 300 тыс. коррупционных нарушений

В Генпрокуратуре России заявили более чем о 300 тыс. выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Александр Куренного.

«Принесено 44,8 тыс. протестов, внесено 67,7 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тыс. лиц наказано в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица уволено в связи с утратой доверия», — заявил Куренной, пишет RT.

При этом отмечается, что следственными органами было возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.