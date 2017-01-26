ВСУ повредили более 20 участков газопровода в ходе обстрела Донецка

Часть жителей запада Донецка в результате ночного обстрела остались без газа, повреждено более 20 участков газопровода, сообщили в четверг в пресс-службе компании "Донбассгаз".

"В ночь на 26 января аварийно-диспетчерская служба донецкого управления ГК "Донбассгаз" зафиксировала многочисленные повреждения распределительных газопроводов в поселке Трудовские. По предварительной информации, повреждено свыше 20 участков газопровода низкого давления по улицам Урожайная, Чехова, Финальная, Петровского", — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что 21 абонент остался без газа. Восстановить подачу голубого топлива в дома планируют к концу дня, сообщают «Новости Донецкой Республики».