На западе Донецка от обстрелов повреждено 8 домов

Как минимум восемь домов повреждены в Петровском районе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский.

"В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков повреждения получили дома по улице Чехова, 15, квартира 5 – повреждена летняя кухня, дом 17/2 – остекление, 19/2 – прямое попадание. Еще зафиксированы повреждения по улице Петровского в домах 293, 295, 297, 299, а также Томской, 2", — сказал он.

По словам Жуковского в ходе обстрелов был поврежден газопровод вблизи улицы Чехова, в районе также частично отсутствует электроснабжение. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало, сообщают «Новости Донецкой Республики».