ВСУ выпустили 146 снарядов и мин по территории ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой и югу ДНР 146 снарядов и мин. Об этом сегодня сообщил источник в силовых ведомствах Республики.

"С 19:00 до 01:15 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Еленовка к юго-западу от Донецка, Зайцево под Горловкой, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, села Саханка, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района и территорию донецкого аэропорта. По этим районам было выпущено 146 танковых снарядов, артиллерийских калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм", — сказано в сообщении.

Согласно информации источника, наряду с тяжелыми орудиями ВСУ также использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».