Украинские силовики обстреляли запад Донецка

Три жилых дома повреждено на западе Донецка в результате ночного обстрела, сообщили в четверг администрации города.

"В ночь на 26 января обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Трудовские Петровского района. По улице Чехова в двух домах повреждено остекление, разрушено чердачное помещение. В доме по улице Петровского — повреждено остекление", — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщают «Новости Донецкой Республики».