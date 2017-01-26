Трамп: "Мир уже настолько злой, насколько это возможно"

Мир беспорядочен. Об этом в интервью ABC сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос ведущего, каковой, как он думает, будет реакция на его миграционную политику.

На это Трамп сказал, что не хочет террора в своей стране. По его словам, «мир полон беспорядка». Он отметил произошедшее в Сан-Бернардино массовое убийство, вспомнил теракт 9/11.

Ведущий спросил, не обеспокоен ли он возможностью усиления злости в мусульманском мире.

«Злости? В мире уже много злости, - отметил Трамп. - Как может быть больше зла? Мир беспорядочен. Мир уже настолько злой, насколько это возможно», пишет RT.