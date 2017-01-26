Трамп рассказал об оставленном Обамой письме

Президент США Дональд Трамп рассказал о письме, которое оставил ему в Овальном кабинете Барак Обама. Об этом он заявил в интервью ABC.

Трамп назвал письмо «прекрасным» и «очень содержательным».

«Оно было длинным, многогранным и содержательным», — сказал Трамп.

Он также отметил, что позвонил Обаме и поблагодарил его за это письмо.

Перед тем как покинуть Белый дом, экс-президент Обама оставил на столе в Овальном кабинете письмо для Трампа.

Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января, пишет RT.