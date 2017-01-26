Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 26 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Трамп рассказал об оставленном Обамой письме

26.01.2017 - 08:52

Президент США Дональд Трамп рассказал о письме, которое оставил ему в Овальном кабинете Барак Обама. Об этом он заявил в интервью ABC.

Трамп назвал письмо «прекрасным» и «очень содержательным».

«Оно было длинным, многогранным и содержательным», — сказал Трамп.

Он также отметил, что позвонил Обаме и поблагодарил его за это письмо.

Перед тем как покинуть Белый дом, экс-президент Обама оставил на столе в Овальном кабинете письмо для Трампа.

Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
Директива бомбиста
Зачем террористов вдруг объявляют «левыми славянофилами»
Александр Загорский
Христос до и после времени
Вот скажите мне, что своей судьбе Россия научилась не у Него
Андрей Бабицкий
ПроисшествияБольше материалов
Обама воровал у США
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Игорь Петренко
Старуха идет за "ветеранами АТО"
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Олег Горностаев
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ОбществоЕще
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
От Магомета - к Спасителю
Агаряне, удостоившиеся венца Христовых мучеников
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования