Россия должна стать привилегированным партнёром ЕС. Об этом депутат Европейского парламента Юнус Омарджи заявил в интервью «Известиям».

По его словам, настало время для глобального сотрудничества, выходящего за рамки стандартной защиты интересов.

«Не стоит забывать, что на протяжении долгого времени нашим союзником оставались США, - сказал Омарджи. - Настало время, когда и Россия должна стать нашим привилегированным партнёром».

Он также отметил, что Россия — это партнёр, с которым ЕС находится на одном континенте, пишет RT.